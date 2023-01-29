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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML убеждена, что новые санкции против Китая не смогут существенно повлиять на её выручку в 2023 году
Ограничениям только предстоит вступить в силу, на что потребуется какое-то время.
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Вчера стало известно, что к вечеру пятницы чиновники США, Японии и Нидерландов смогли договориться о введении двумя последними странами пропорциональных экспортных ограничений на поставку литографического оборудования определённого ассортимента в Китай. Официальные участники переговоров предавать огласке их итоги не были готовы, но из неофициальных источников стало известно, что китайские клиенты специализированных компаний из Нидерландов и Японии лишатся возможности получать от них оборудование для иммерсионной литографии.

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Агентство Reuters теперь приводит комментарии представителей ASML — главного поставщика литографических сканеров, чьи интересы новые санкции способны затронуть в полной мере. Пока в компании только предполагают, что ей придётся ограничить поставки неких продвинутых инструментов для изготовления чипов с помощью литографии. Напомним, что EUV-сканеры ASML не может поставлять в Китай с 2019 года, поэтому сейчас речь идёт о менее продвинутом оборудовании.

Источник изображения: ASML

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ASML не особо беспокоится по поводу новых ограничений. Во-первых, сначала они должны быть подробно прописаны в законодательных нормах. Во-вторых, они вступят в силу только через какое-то время. По этой причине существенного влияния на финансовые результаты ASML в 2023 году данные меры оказать не успеют. Недавно генеральный директор компании Петер Веннинк (Peter Wennink) выразил уверенность, что китайские клиенты смогут самостоятельно разработать необходимое им оборудование, хотя на это и уйдёт время.

#полупроводники #литографическое производство #китай #сша #санкции #япония #asml #нидерланды
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