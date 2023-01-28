В настольном сегменте сокращение ограничилось 19%.

У корпорации Intel было достаточно времени, чтобы подготовить к публикации годовой отчёт по форме 10-K, поэтому в профильном разделе её сайта он появился без особых задержек относительно квартальной отчётности. Документ содержит интересные подробности об изменении финансовых показателей деятельности Intel за весь минувший год. Уточняется, например, что выручка в сегменте ноутбуков в прошлом году сократилась на $6,7 млрд (-26%) до $18,8 млрд. При этом количественное снижение оказалось более сильным — на все 36%. По данным Intel, спрос на ноутбуки сильнее всего сократился в потребительском и образовательных секторах.

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Источник изображения: Intel

При этом средняя цена реализации компонентов Intel для ноутбуков выросла на 15%, поскольку увеличилась доля моделей для коммерческого и потребительского сектора, а спрос на бюджетные конфигурации для сферы образования снизился вместе с ослаблением санитарных ограничений.

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Как уже давно сложилось, выручка Intel в настольном сегменте оказалась почти в два раза ниже, чем в мобильном, сократившись с $12,5 млрд на 14% до $10,7 млрд. В количественном выражении объёмы поставок настольных компонентов сократились на 19%. При этом средняя цена реализации выросла на 5%, преимущественно за счёт концентрации спроса в коммерческом сегменте рынка.