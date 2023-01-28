Инвесторы продолжают искать перспективные идеи даже в сложных макроэкономических условиях. Например, как сообщает Bloomberg, интерес к боту ChatGPT, позволяющему формулировать самые разные задания для систем искусственного интеллекта, позволил акциям NVIDIA с начала этого года вырасти в цене на 42%.
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И это при том, что в прошлом году NVIDIA растеряла половину своей капитализации на фоне криптовалютного спада и снижения спроса на игровые видеокарты, применяемые по прямому назначению. По оценкам аналитиков Citigroup, растущее использование ChatGPT позволит NVIDIA увеличить выручку от реализации собственных компонентов для систем ИИ на сумму от $3 до $12 млрд в последующие 12 месяцев. Появление ChatGPT, по мнению экспертов Susquehanna, запустило своего рода гонку вооружений, и NVIDIA является лидером с большим отрывом в этом сегменте.
В текущем году личное благосостояние основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), по данным Bloomberg, успело вырасти на треть до $18,4 млрд, и благодарит за это следует исключительно ChatGPT. С другой стороны, в прошлом году благосостояние главы компании снижалось рекордными темпами, так что нельзя утверждать, что его финансы переживают исключительно подъёмы.