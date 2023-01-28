Глава крупнейшего поставщика литографических сканеров ASML, штаб-квартира которого расположена в Нидерландах, накануне заявил, что на китайском направлении компания в прошлом году получила примерно 15% всей выручки, и в этом она могла бы остаться на таком же уровне, поскольку октябрьские экспортные ограничения США деятельность этого поставщика не особо затрагивали. Но Bloomberg заявляет, что вчера власти Нидерландов и Японии достигли договорённости с США о дальнейшем ограничении поставок в КНР литографического оборудования.
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По крайней мере, производители японского и нидерландского происхождения утратят возможность продавать в Китай оборудование для работы с так называемой иммерсионной литографией, которая за счёт использования специальной жидкости позволяет расширить возможности оборудования, ориентированного на применение глубокого ультрафиолетового лазерного излучения (DUV). Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) отказался публично обсуждать итоги переговоров, да и осведомлённые об их ходе источники сообщили Bloomberg, что принятые сторонами решения не будут особо афишироваться.
При этом глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) заявил, что китайцы смогут со временем разработать необходимое литографическое оборудование самостоятельно, просто им на это потребуется какое-то время.