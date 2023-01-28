По просьбе США и без особой огласки.

Глава крупнейшего поставщика литографических сканеров ASML, штаб-квартира которого расположена в Нидерландах, накануне заявил, что на китайском направлении компания в прошлом году получила примерно 15% всей выручки, и в этом она могла бы остаться на таком же уровне, поскольку октябрьские экспортные ограничения США деятельность этого поставщика не особо затрагивали. Но Bloomberg заявляет, что вчера власти Нидерландов и Японии достигли договорённости с США о дальнейшем ограничении поставок в КНР литографического оборудования.

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Источник изображения: ASML

По крайней мере, производители японского и нидерландского происхождения утратят возможность продавать в Китай оборудование для работы с так называемой иммерсионной литографией, которая за счёт использования специальной жидкости позволяет расширить возможности оборудования, ориентированного на применение глубокого ультрафиолетового лазерного излучения (DUV). Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) отказался публично обсуждать итоги переговоров, да и осведомлённые об их ходе источники сообщили Bloomberg, что принятые сторонами решения не будут особо афишироваться.

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При этом глава ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) заявил, что китайцы смогут со временем разработать необходимое литографическое оборудование самостоятельно, просто им на это потребуется какое-то время.