И подешевели на 10%.

Квартальный отчёт Intel разочаровал инвесторов не только масштабами снижения выручки компании, но и разглашением информации о том, что на складах клиентов остаётся слишком много готовой продукции этой марки, и в текущем квартале её поставки со складов в розницу будут в два раза ниже объёмов отгрузки продукции с предприятий Intel на собственные склады. При этом руководство процессорного гиганта не взялось предсказывать, когда спрос в этом звене рынка вернётся к росту.

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Источник изображения: Intel

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Перед открытием торговой сессии на фондовых рынках США акции Intel по итогам публикации квартальной отчётности снизились в цене почти на 10%, при этом акции конкурирующей AMD просели на 2,6%, а ценные бумаги NVIDIA подешевели на 2%, хотя последняя будет отчитываться только в следующем месяце. К середине следующей недели опубликует свою статистику и компания AMD, а пока инвесторы на основе предоставленных Intel данных судят о не очень радужных перспективах развития рынка ПК и серверного оборудования в ближайшие месяцы.