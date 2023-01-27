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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Intel потянули за собой ценные бумаги AMD и NVIDIA
И подешевели на 10%.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Квартальный отчёт Intel разочаровал инвесторов не только масштабами снижения выручки компании, но и разглашением информации о том, что на складах клиентов остаётся слишком много готовой продукции этой марки, и в текущем квартале её поставки со складов в розницу будут в два раза ниже объёмов отгрузки продукции с предприятий Intel на собственные склады. При этом руководство процессорного гиганта не взялось предсказывать, когда спрос в этом звене рынка вернётся к росту.

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Источник изображения: Intel

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Перед открытием торговой сессии на фондовых рынках США акции Intel по итогам публикации квартальной отчётности снизились в цене почти на 10%, при этом акции конкурирующей AMD просели на 2,6%, а ценные бумаги NVIDIA подешевели на 2%, хотя последняя будет отчитываться только в следующем месяце. К середине следующей недели опубликует свою статистику и компания AMD, а пока инвесторы на основе предоставленных Intel данных судят о не очень радужных перспективах развития рынка ПК и серверного оборудования в ближайшие месяцы.

#amd #intel #nvidia #финансы #акции
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Сейчас обсуждают

Alex-IT
14:40
Он кстати нормально пишет, насколько я понял, он один из топовых авторов этого сайта.
Об обновлении форума
Дмитрий Юфа
14:40
1. На счёт цифр я ничего не утвертждал. Так что сам мир-дверь-мяч. По факту у Украины сейчас более мощные вооружённые силы, чем на 24 февраля. 2. Ясная цель должна иметь ясные сроки, разве не так?
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
Alex-IT
14:39
Если бы его статьи не читали, то он бы не получал денег с их просмотров, а значит не писал бы скорее всего. А раз читают, значит его статьи востребованы определённой аудиторией...
Об обновлении форума
Johan_888
14:39
Выплатят, но как обычно с вычетом подоходного налога...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:38
ну как бы там не принято пиздеть как на рабсии. кроме того это не первая поставка вооружений. и если анонсировали 4 хаймарса в начале то в результате их уже 40.
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Johan_888
14:38
Ты не сечёш фишку, главное объявить охоту, а охотников найдётся не мало...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Евгений Сом
14:37
я бредовые ролики не смотрю, ты напиши своими словами что за чужие успехи я приписывал Путинку или все же окажешься балаболом-пиздаболом и сольешься в унитазик? Как проверим? ))))))) пока что вижу что...
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:37
вот же дaлбаеб. капитуляции рахи не пуйло будет подписывать. к тому времени он скоропостижно сдохнет на шарфике или от табакерки. Над центром Севастополя прогремел мощный взрыв Жители города не пони...
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Dm[X]
14:37
Теперь это БАРАХЛО
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
boris558
14:35
Ну наверное потому что западное оружие намного лутще советского... А как чмобиков мобилизировали в Москве и СПБ быстро забыли 😂
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
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