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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel завершила квартал с операционными убытками более $1,1 млрд
А годовая выручка сократилась на 16% до $63,1 млрд.
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Поскольку резонансные, в той или иной степени, заявления руководства Intel на квартальной конференции невольно вырвались вперёд на страницы новостной ленты, то сухую финансовую статистику нам приходится рассматривать только сейчас. Руководство компании подчеркнуло, что выручка в четвёртом квартале оказалась в пределах октябрьского прогноза, снизившись на 28% до $14 млрд, а вот скорость опустошения клиентами складов оказалась ниже ожидаемой. В этом квартале, как пояснили представители Intel, закупки продукции этой марки клиентами наверняка окажутся в два раза ниже, чем объёмы её производства.

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Источник изображения: Intel

Клиентский сегмент, который формировал почти половину выручки в минувшем квартале, продемонстрировал снижение профильной выручки на 36% в годовом сравнении до $6,6 млрд. Конкретно в настольном сегменте выручка упала на 33% до $2,5 млрд, в мобильном — на 37% до $3,7 млрд. Особых улучшений от рынка ПК компания не ждёт и в текущем году в целом, поскольку предполагает, что ёмкость сегмента ограничится 270 млн проданных ПК. Потребуется некоторое время, чтобы рынок вернулся на присущие периоду пандемии 300 млн компьютеров, реализуемых за год.

Источник изображения: Intel

В сегменте центров обработки данных и систем искусственного интеллекта выручка Intel сократилась на 33% до $4,3 млрд. В сегменте телекоммуникационного оборудования Intel хоть и получила рекордную выручку в размере $8,9 млрд, в четвёртом квартале она выросла всего на 1% до $2,1 млрд, а ещё руководство решило, что прекратит финансировать разработку новых изделий этого класса. Всё ограничится продажей и обслуживанием уже имеющихся телекоммуникационных решений Intel.

Графическое подразделение AXG будет реформировано и уйдёт из финансовой отчётности Intel в качестве отдельной строки. Графические ускорители серверного назначения будут интегрированы в подразделении, специализирующемся на центрах обработки данных, а игровые отойдут в клиентский сегмент. Пока же можно констатировать, что в четвёртом квартале AXG увеличило выручку на 1% до $247 млн, но при этом завершило период с операционными убытками в размере $441 млн. По итогам всего 2022 года подразделение выручило рекордные $837 млн, нарастив выручку на 35%.

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Выручка подразделения по контрактному производству чипов (IFS) выросла на 30% до $319 млн, а по итогам всего года обновила рекорд, достигнув $895 млн, но важно понимать, что квартал это подразделение завершило с операционными убытками в размере $31 млн, а за год их величина достигла $320 млн. По сути, операционные убытки компании в целом в прошлом квартале выросли до $1,1 млрд, и лишь в балансе всего года удалось выйти на операционную прибыль в размере $2,33 млрд. Годовая выручка Intel упала на 16% до $63,1 млрд.

#intel #аналитика #финансы
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