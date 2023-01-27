А годовая выручка сократилась на 16% до $63,1 млрд.

Поскольку резонансные, в той или иной степени, заявления руководства Intel на квартальной конференции невольно вырвались вперёд на страницы новостной ленты, то сухую финансовую статистику нам приходится рассматривать только сейчас. Руководство компании подчеркнуло, что выручка в четвёртом квартале оказалась в пределах октябрьского прогноза, снизившись на 28% до $14 млрд, а вот скорость опустошения клиентами складов оказалась ниже ожидаемой. В этом квартале, как пояснили представители Intel, закупки продукции этой марки клиентами наверняка окажутся в два раза ниже, чем объёмы её производства.

реклама

Источник изображения: Intel

Клиентский сегмент, который формировал почти половину выручки в минувшем квартале, продемонстрировал снижение профильной выручки на 36% в годовом сравнении до $6,6 млрд. Конкретно в настольном сегменте выручка упала на 33% до $2,5 млрд, в мобильном — на 37% до $3,7 млрд. Особых улучшений от рынка ПК компания не ждёт и в текущем году в целом, поскольку предполагает, что ёмкость сегмента ограничится 270 млн проданных ПК. Потребуется некоторое время, чтобы рынок вернулся на присущие периоду пандемии 300 млн компьютеров, реализуемых за год.

Источник изображения: Intel

В сегменте центров обработки данных и систем искусственного интеллекта выручка Intel сократилась на 33% до $4,3 млрд. В сегменте телекоммуникационного оборудования Intel хоть и получила рекордную выручку в размере $8,9 млрд, в четвёртом квартале она выросла всего на 1% до $2,1 млрд, а ещё руководство решило, что прекратит финансировать разработку новых изделий этого класса. Всё ограничится продажей и обслуживанием уже имеющихся телекоммуникационных решений Intel.

Графическое подразделение AXG будет реформировано и уйдёт из финансовой отчётности Intel в качестве отдельной строки. Графические ускорители серверного назначения будут интегрированы в подразделении, специализирующемся на центрах обработки данных, а игровые отойдут в клиентский сегмент. Пока же можно констатировать, что в четвёртом квартале AXG увеличило выручку на 1% до $247 млн, но при этом завершило период с операционными убытками в размере $441 млн. По итогам всего 2022 года подразделение выручило рекордные $837 млн, нарастив выручку на 35%.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Выручка подразделения по контрактному производству чипов (IFS) выросла на 30% до $319 млн, а по итогам всего года обновила рекорд, достигнув $895 млн, но важно понимать, что квартал это подразделение завершило с операционными убытками в размере $31 млн, а за год их величина достигла $320 млн. По сути, операционные убытки компании в целом в прошлом квартале выросли до $1,1 млрд, и лишь в балансе всего года удалось выйти на операционную прибыль в размере $2,33 млрд. Годовая выручка Intel упала на 16% до $63,1 млрд.