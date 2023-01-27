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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готова экономить на капитальных затратах, но не в ущерб долгосрочным целям
А пока она отказывается строить здания для новых исследовательских центров.
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На квартальной конференции руководству Intel под нажимом отраслевых экспертов пришлось признаться, что в трудных макроэкономических условиях и на фоне сжатия рынков сбыта компания будет вынуждена экономить на каких-то капитальных затратах, но генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заверил аудиторию, что делаться это будет не в ущерб достижению долгосрочных целей.

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Источник изображения: ASML

Например, к 2024 году Intel по-прежнему надеется достичь паритета в литографии с конкурентами при помощи своей технологии Intel 20A, а к 2025 году обойти их уже при помощи технологии Intel 18A. При этом корпорация делит свой бюджет капитальных расходов на две условные части: связанную с достижением долгосрочных стратегических целей и относящуюся к расширению производственных мощностей. На первой она экономить не готова, разве что за счёт какой-то оптимизации попробует сэкономить десяток или сотню миллионов долларов. На второй она готова экономить сильнее, например, за счёт более эффективного использования имеющихся предприятий и производственных линий. Известно, что сейчас они страдают от низкой степени загрузки, и резервы для повышения эффективности их работы появились в достаточном количестве.

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Пусть сейчас норма прибыли и опустилась до 39%, финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) полон уверенности, что в среднесрочной перспективе она вырастет до 52-53%, а на более длительном горизонте планирования может увеличиться до 54-58% или даже оказаться выше этого уровня. В текущем году компания сможет удержать капитальные затраты на уровне не более 35% от выручки, даже с учётом падения последней. В этом смысле ей помогут сторонние источники финансирования проектов — как средства партнёров, которые готовы покрывать до 20-30% затрат, так и государственные субсидии и налоговые льготы. Последними Intel намеревается воспользоваться в текущем году не только на территории США, но и в Европе.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
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