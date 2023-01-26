Как ни старался генеральный директор ASML Петер Веннинк (Peter Wennink) на квартальной отчётной конференции отгородиться от рассуждений о политике, неуёмные журналисты вынудили его прокомментировать вопрос о возможном ужесточении санкций против Китая в сфере поставок высокотехнологичного оборудования, как отмечает Bloomberg. Ему пришлось признать, что в будущем полупроводниковая экосистема не будет обеспечивать столь лёгкое преодоление границ, как это происходило ранее. При этом он считает, что Китаю вряд ли удастся воссоздать своими силами литографическое оборудование, которое поставляет эта компания из Нидерландов.
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Чрезмерный экспортный контроль, по мнению главы ASML, может привести к росту затрат производителей чипов по всему миру. Сократится предложение на рынке, а инфраструктура станет менее эффективной, в результате чего затраты могут вырасти. Как уже отмечалось сегодня, решающий визит делегации из Нидерландов в Вашингтон по вопросу обсуждения санкций против Китая состоится завтра, а устраивающее обе стороны решение может быть принято до конца текущего месяца.