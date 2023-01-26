Представители Texas Instruments недавно подтвердили, что спрос на автомобильные компоненты по-прежнему растёт, даже если учесть, что во всех остальных сегментах рынка полупроводниковых изделий он снижается. Отраслевые источники, на которых традиционно ссылается издание DigiTimes, предсказывают изменение этой тенденции. По их мнению, скоро контрактные производители чипов столкнутся и со снижением спроса со стороны автопроизводителей, как это уже произошло в сегменте потребительской электроники.
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Возможно, речь идёт об изменении структуры спроса, диктуемой стремительным развитием автомобильного рынка. Ранее автопроизводители могли годами расходовать запасы полупроводниковых компонентов, которые они закупали оптом из желания максимально снизить цену на одну единицу товара. Сейчас даже автокомпоненты начнут морально устаревать быстрее, а потому формировать увеличенные запасы поставщикам уже будет невыгодно. Тем более, что предложение постепенно догоняет спрос, и участники авторынка более не стараются перестраховаться и закупить больше чипов, чем им реально нужно для работы в ближайшие месяцы.