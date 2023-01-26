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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IDC: спрос на смартфоны не начнёт восстанавливаться ранее конца этого года
Но покупатели дорогих моделей смогут претендовать на получение скидок.
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Отчитавшиеся о динамике рынка смартфонов в прошлом году специалисты IDC выделили сразу две негативные тенденции. Прежде всего, в четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов снижались рекордными темпами — на 18,3% до 300,3 млн штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во-вторых, объёмы поставок смартфонов по итогам всего 2022 года достигли минимального с 2013 года значения в 1,206 млн штук, сократившись на 11,3% по сравнению с 2021 годом.

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Источник изображения: IDC

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10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кроме того, как отметили авторы аналитической записки, никогда ещё ранее в предпраздничном четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов не были ниже, чем в третьем. Текущая макроэкономическая обстановка не позволяет специалистам IDC рассчитывать на восстановление спроса на рынке новых смартфонов до самого конца 2023 года. И предыдущий прогноз, который предсказывал увеличение объёмов поставок смартфонов в этом году на 2,8%, теперь кажется его авторам слишком оптимистичным. С другой стороны, покупатели смогут рассчитывать на интересные акции и ценовые предложения в рознице, особенно при приобретении смартфонов верхнего диапазона, как считают в IDC.

#смартфоны #аналитика #idc
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