Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla расскажет о новой платформе для электромобилей первого марта
И запустит массовое производство пикапов Cybertruck лишь в следующем году.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

На квартальном отчётном мероприятии Tesla, как сообщает Bloomberg, представители компании пообещали, что на отдельном мероприятии для инвесторов первого марта они расскажут общественности о новой платформе для создания электромобилей. По сути, если не считать пикапа Cybertruck, в ближайшие планы Tesla входит запуск производства роботизированных такси, а также более компактных и доступных по сравнению с имеющимися сейчас Model 3 и Model Y электромобилей. Они, как считается, будут востребованы как в Европе, так и на рынках с растущей экономикой — за счёт своей низкой цены.

реклама

Источник изображения: Tesla

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Кроме того, Илон Маск пояснил, что Tesla по-прежнему готова начать сборку электрических пикапов Cybertruck до конца этого года, но в массовых количествах они будут выпускаться только в следующем году. В конце прошлого года новое оборудование для изготовления их кузовов нередко мелькало на шпионских фотоснимках, полученных при облёте на квадрокоптерах предприятия компании в Техасе.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
Илон Маск признал китайские компании главными конкурентами Tesla
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
14
"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
96
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
53
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации
6
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
61
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
140
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
38
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
19
Столтенберг - Германия в ближайшее время примет положительное решение по танкам Leopard 2
45

Сейчас обсуждают

boris558
12:49
Конечно прописано, если можем захватит то значит наши.
США передаст Украине 31 танк M1 Abrams для контрнаступления
informator
12:48
Свою практику голубую к нам не приклеивайте, иди лучше задвухсоться за своего нарика президента.
США передаст Украине 31 танк M1 Abrams для контрнаступления
kemiisto
12:47
Всё верно Вы написали. И упомянули ещё один сложный в реализации момент для сравнения IPC - скоростные характеристики памяти должны быть близкими, а в идеале вообще идентичными. А на системах, которые...
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
Neur
12:46
хах ебаное животное, этой новости сто лет в обед, танки для парадов забрали, на 9-е мая... Но тупым вырожденцам лишь бы хаха...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
12:46
Отдельный привет можно передать той части Балтийского флота, которая в случае одобрения Эстонией такого решения сможет проводить парады разве что от Питера до Выборга. Ну и, конечно же, особенно весел...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
12:46
Привет Кенинсбергу и Балтийскому флоту Решив окончательно показать россиянам, где их место, в Таллинне заговорили о введении в Финском заливе так называемой прилегающей зоны, что буквально привело к ...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
12:45
Какой была реакция Кремля В России от подобных новостей произошел невероятный пожар. Потому что Путин и его адепты вообще не считают ни одну из стран Балтии суверенной, а тут оказывается, что очередн...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
12:45
Латвия и Эстония отдали больше, чем кто-либо Если сравнивать предоставление военной помощи Украине в ВВП государств-доноров, именно Эстония и Латвия являются несомненными лидерами этого рейтинга. Пом...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
12:45
Пощечина Балтийскому флоту РФ в Финском заливе Как Эстония унизила Кремль. Литва, Латвия и Эстония еще с начала войны России против Украины в 2014 году смело демонстрируют всему миру, что даже неболь...
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
Adam Smith
12:45
А пока хохлов за ноздри вежливо просят пройти на фронт. О европейских ценностях, о безвизе, о венской опере хохлы уже не мычат, как в 14-м. Мычалка сломалась https://t.me/MoyshaSheckel/4873 ну шо ка...
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем