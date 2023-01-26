На квартальном отчётном мероприятии Tesla, как сообщает Bloomberg, представители компании пообещали, что на отдельном мероприятии для инвесторов первого марта они расскажут общественности о новой платформе для создания электромобилей. По сути, если не считать пикапа Cybertruck, в ближайшие планы Tesla входит запуск производства роботизированных такси, а также более компактных и доступных по сравнению с имеющимися сейчас Model 3 и Model Y электромобилей. Они, как считается, будут востребованы как в Европе, так и на рынках с растущей экономикой — за счёт своей низкой цены.
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Кроме того, Илон Маск пояснил, что Tesla по-прежнему готова начать сборку электрических пикапов Cybertruck до конца этого года, но в массовых количествах они будут выпускаться только в следующем году. В конце прошлого года новое оборудование для изготовления их кузовов нередко мелькало на шпионских фотоснимках, полученных при облёте на квадрокоптерах предприятия компании в Техасе.