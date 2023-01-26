И ослабит конкурентное положение ASML.

Решающее, по мнению источников Reuters, совещание властей Нидерландов и США состоится в эту пятницу в Вашингтоне, и стороны могут объявить о принятом в отношении технологических санкций против КНР решении в конце текущего месяца. Впрочем, принятое решение может остаться без оглашения до более позднего периода.

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Источник изображения: Reuters

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По данным источника, нидерландские чиновники обеспокоены тем, что наложенные на европейских производителей санкции могут поставить их в заведомо невыгодное положение по сравнению с американскими конкурентами. Во-вторых, обе стороны переговоров беспокоятся по поводу возможного влияния новых санкций на ситуацию с поставками полупроводниковых компонентов. Руководство ASML, которую новые санкции могут коснуться больше всего, вчера заявило, что выручка компании на китайском рынке достигала 15% от совокупного объёма, и в этом году вряд ли что-то изменится без радикального изменения подхода к санкциям.