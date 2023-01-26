По информации Reuters, на квартальной отчётной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) не стал скрывать, что считает главными конкурентами этой компании кого-то из китайских производителей, хотя и не стал конкретизировать названия местных марок. По его словам, если какой-то компании и суждено занять второе место после Tesla, то она будет китайской. При этом миллиардер игнорировал тот факт, что в конце прошлого года китайская BYD на локальном рынке КНР, который является крупнейшим в мире, уже обошла Tesla по количеству проданных электромобилей.
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О китайских специалистах глава Tesla отозвался весьма лестно, упомянув не только их выдающиеся интеллектуальные способности (особенно в части разработки ПО), но и высокое трудолюбие. В Китае расположено крупнейшее предприятие Tesla, а местный рынок по важности является вторым по величине после США. Рынок КНР Илон Маск назвал самым конкурентным в мире.