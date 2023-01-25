Основная часть средств идёт на поддержку разработчиков.

Сегодняшняя публикация на страницах Nikkei Asian Review ссылается на данные китайской исследовательской компании iResearch, которая проанализировала характер частных и публичных инвестиций в китайский полупроводниковый сектор в период с 2014 по май 2022 года. Китайские стартапы за этот период получили средства инвесторов или государственные субсидии в 865 случаях.

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Как отмечается, в 46,7% случаев средства направлялись на поддержку молодых компаний, связанных с разработкой цифровых интегральных микросхем, ещё 17,5% случаев имели отношение к финансированию разработчиков аналоговых решений. В общей сложности, разработчикам чипов досталось 64,2 % выделенных средств. Компании, чья деятельность связана именно с производством чипов, получили гораздо меньшее финансирование.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В частности, на поддержку молодых производителей интегральных микросхем пошло всего 1,1% средств, а производители технологического оборудования получили только 15% средств. Если учесть, что китайская промышленность по выпуску чипов лишь на 20% обеспечивает потребности национальной экономики, усилия инвесторов пока сосредоточены не совсем на тех направлениях. Финансировать разработку чипов важно, но их же нужно где-то выпускать, а соответствующие возможности китайских компаний по мере ужесточения зарубежных санкций постепенно сокращаются. Инвесторам же выгоднее вкладывать средства в разработку, поскольку в производственной сфере требуются большие капиталы, а окупаются все инвестиции гораздо дольше.