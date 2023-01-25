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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML не боится санкций против Китая и рассчитывает увеличить выручку на 25%
Спрос на оборудование всё равно превышает производственные возможности компании.
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В прошлом году нидерландский поставщик литографических сканеров ASML успел выручить не более 21,2 млрд евро, но по состоянию на конец года компания располагала портфелем заказов на общую сумму 40 млрд евро. По словам руководства компании, на которые ссылается Bloomberg, ASML всё равно не может удовлетворить спрос в полной мере, а потому даже в условиях вероятного ужесточения санкций против Китая и спада экономики она рассчитывает текущий год завершить увеличением выручки на 25%.

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Источник изображения: ASML

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В этом квартале компания намеревается выручить от 6,1 до 6,7 млрд евро. В прошлом её выручка достигла 6,43 млрд евро, превысив ожидания аналитиков. Октябрьские санкции США против КНР на текущую деятельность ASML никак не влияют, она сохраняет возможность поставлять в последнюю из стран оборудование для работы с DUV-литографией. По словам главы ASML Петера Веннинка (Peter Wennink), в части запрета на поставку EUV-сканеров в Китай, который действует с 2019 года, компания тоже поступилась многим, но в целом готова следовать указаниям правительства и политиков, рассчитывая на мудрость и взвешенность принимаемых ими решений.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
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