И в текущем квартале лучше точно не станет.

На отдельных направлениях бизнеса Texas Instruments, как сообщает Bloomberg, в прошлом квартале столкнулась со снижением выручки на 10 или 20%, но автомобильный сегмент в этом отношении продемонстрировал устойчивость. В целом выручка компании за прошлый квартал сократилась на 3% до $4,67 млрд, а в текущем квартале она рассчитывает выручить от силы $4,53 млрд.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Когда спрос на полупроводниковые компоненты в целом вернётся к росту, в компании предсказывать не берутся, но сторонние аналитики ожидают, что ранее середины текущего года дно не будет достигнуто. Зато Texas Instruments не придётся сокращать персонал или серьёзно уменьшать капитальные затраты — по этим показателям компания придерживалась консервативной политики на протяжении всей пандемии, а потому теперь ей не надо резко пересматривать инвестиционные бюджеты или фонд оплаты труда.