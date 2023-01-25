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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Texas Instruments сообщила о сохранении спроса на автомобильные чипы на фоне общего упадка продаж
И в текущем квартале лучше точно не станет.
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На отдельных направлениях бизнеса Texas Instruments, как сообщает Bloomberg, в прошлом квартале столкнулась со снижением выручки на 10 или 20%, но автомобильный сегмент в этом отношении продемонстрировал устойчивость. В целом выручка компании за прошлый квартал сократилась на 3% до $4,67 млрд, а в текущем квартале она рассчитывает выручить от силы $4,53 млрд.

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Источник изображения: Bloomberg

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Когда спрос на полупроводниковые компоненты в целом вернётся к росту, в компании предсказывать не берутся, но сторонние аналитики ожидают, что ранее середины текущего года дно не будет достигнуто. Зато Texas Instruments не придётся сокращать персонал или серьёзно уменьшать капитальные затраты — по этим показателям компания придерживалась консервативной политики на протяжении всей пандемии, а потому теперь ей не надо резко пересматривать инвестиционные бюджеты или фонд оплаты труда.

#аналитика #финансы #полупроводники #кризис #texas instruments
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