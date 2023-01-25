Сейчас на севере Невады у компании Tesla функционирует не только старейшее предприятие по производству тяговых аккумуляторов, но и запущенная в прошлом году линия по сборке электрических грузовиков Semi, которые пока производятся в ограниченных количествах. До сих пор считалось, что переход к их массовому производству будет ознаменован переносом сборки на конвейер предприятия в Техасе, но теперь Electrek со ссылкой на официальные заявления Tesla сообщает, что результатом инвестиций $3,6 млрд в экономику Невады станет появление в этом штате не только новых мощностей по выпуску аккумуляторов, но и предприятия по сборке тех самых грузовиков Semi.
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Сейчас предприятие Gigafactory в Неваде способно выпускать ежегодно по 37 ГВт·ч аккумуляторных ячеек в показателях совокупной ёмкости силами примерно 11 000 сотрудников. После дополнительных капитальных вложений и найма ещё 3000 человек объёмы выпуска батарей увеличатся до 100 ГВт·ч в год. Этого хватит, чтобы оснащать тяговыми батареями 2 млн легковых электромобилей ежегодно. Здесь же появится и предприятие по массовому выпуску электрических грузовиков Semi.