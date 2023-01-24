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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ferrari намеревается усиливать звук электродвигателя своих гиперкаров и ретранслировать его наружу
С переходом на электротягу полной бесшумности передвижения добиться не получится.
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Производители электромобилей в отдельных случаях вынуждены оснащать их генераторами звука, который предупреждает пешеходов об их приближении при движении на низких скоростях. По информации Bloomberg, компания Ferrari запатентовала устройство усиления звука электродвигателя исключительно для эстетических целей.

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Источник изображения: Ferrari

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Производитель гиперкаров очень гордится звучанием двигателей внутреннего сгорания, но в новую эпоху рассчитывает заменить его на звук другой тональности, который будет исходить от электродвигателя и усиливаться для воспроизведения за пределами машины. Динамики для ретрансляции звука будут располагаться в задней части электрокаров Ferrari, условно компенсируя исчезновение рёва выхлопной системы. Первый электромобиль итальянская марка собирается вывести на рынок в 2025 году, но пока сложно сказать, будет ли он оснащаться такой системой ретрансляции звука трансмиссии.

#электромобили #патенты #ferrari
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