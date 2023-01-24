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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Снижение спроса на периферийные устройства подорвало выручку Logitech
И операционную прибыль, разумеется.
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Судя по опубликованным Reuters данным, компания Logitech стала жертвой эффекта высокой базы, поскольку на протяжении пандемии её периферийные устройства для ПК пользовались высоким спросом, а в последние месяцы интерес к ним заметно снизился. В прошлом квартале, в частности, выручка этого производителя сократилась в годовом сравнении на 22% до $1,27 млрд. В принципе, такой результат в точности соответствует ожиданиям руководства компании. Операционная прибыль сократилась на 32% до $204 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Logitech не питает иллюзий по поводу дальнейшей динамики спроса на компьютерные мыши, клавиатуры, веб-камеры и гарнитуры для организации конференцсвязи. По итогам фискального года, который завершится в этом марте, Logitech ожидает столкнуться со снижением выручки на 13-15%. Операционная прибыли при этом не превысит $500-600 млн. В прошедшем квартале, по словам представителей компании, она продолжала сталкиваться с перебоями в поставках комплектующих из-за локдаунов в Китае.

#финансы #кризис #logitech #мыши #клавиатуры
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