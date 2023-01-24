Ближе к рынку сбыта США.

По информации Nikkei Asian Review, в этом году многие тайваньские контрактные производители электроники будут расширять своё присутствие в Мексике, поскольку им удобнее обслуживать заказы для американского рынка на этой территории. При этом у многих тайваньских компаний уже есть предприятия в Мексике, которые десятилетиями выпускают бытовую технику и компьютеры для продажи в Северной Америке.

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Источник изображения: Foxconn

Foxconn ради улучшения качества управления своим бизнесом в регионе недавно открыла свою мексиканскую штаб-квартиру. Часть производства компонентов для электромобилей Foxconn намеревается организовать именно в Мексике, в США соответствующие мощности будут размещены в Огайо и Висконсине. Там будет налажен контрактный выпуск электромобилей для марок Lordstown Motors, Fisker и INDI EV.

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Миграция производителей из Азии в Мексику началась ещё в 2018 году, когда президент США Дональд Трамп (Donald Trump) стал вводить повышенные пошлины на импорт товаров, изготовленных в КНР. Пандемия только усилила тенденцию к региональной концентрации производств, поскольку такой процесс позволяет защитить цепочки поставок от логистических перебоев.