Ресурс DigiTimes продолжает нести трудовую вахту даже во время новогодних каникул по китайскому лунному календарю, благодаря этому в подписчиков сайта появляется возможность изучить интервью с генеральным директором Quanta Computer Си-Си Люном (C.C. Leung). Этот контрактный производитель ПК и серверного оборудования считает, что рыночные условия не улучшатся до второго полугодия, а подъёма спроса на услуги подобных компаний не следует в этом году ожидать вовсе.
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Соответственно, объёмы контрактного производства ноутбуков и серверных систем не будут расти вплоть до 2024 года. Сохранится и тенденция к переносу производственных мощностей из Китая во Вьетнам, поскольку ждать улучшения отношений между США и КНР не приходится, а поставки техники китайской сборки в первую из стран могут сопровождаться разного рода заградительными мерами типа повышенных пошлин.