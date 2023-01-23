Финская компания активно зарабатывает на патентах.

В конце прошлого года, как отмечает Bloomberg, у одного из двух крупнейших производителей смартфонов —компании Samsung Electronics, закончилась лицензия на использование запатентованных Nokia технологий, связанных с сетями 5G и прочими стандартными решениями. Сторонам удалось возобновить лицензионное соглашение на дружественных началах, продлив его ещё на несколько лет.

реклама

Источник изображения: Nokia

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

В какую сумму это обошлось Samsung, не уточняется, но южнокорейский гигант начал отчислять полагающееся финскому правообладателю с первого января текущего года. В декабре прошлого года Nokia удалось добиться удовлетворительных результатов переговоров на этом поприще с Huawei Technologies, а также лицензировать свои технологии ряду автопроизводителей. Теперь на очереди китайские производители смартфонов OPPO и Vivo, переговоры с которыми пока не завершены.