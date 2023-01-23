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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новое соглашение с Nokia позволит Samsung продолжить выпуск устройств с поддержкой 5G
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В конце прошлого года, как отмечает Bloomberg, у одного из двух крупнейших производителей смартфонов —компании Samsung Electronics, закончилась лицензия на использование запатентованных Nokia технологий, связанных с сетями 5G и прочими стандартными решениями. Сторонам удалось возобновить лицензионное соглашение на дружественных началах, продлив его ещё на несколько лет.

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Источник изображения: Nokia

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В какую сумму это обошлось Samsung, не уточняется, но южнокорейский гигант начал отчислять полагающееся финскому правообладателю с первого января текущего года. В декабре прошлого года Nokia удалось добиться удовлетворительных результатов переговоров на этом поприще с Huawei Technologies, а также лицензировать свои технологии ряду автопроизводителей. Теперь на очереди китайские производители смартфонов OPPO и Vivo, переговоры с которыми пока не завершены.

#samsung #nokia #5g #сети и коммуникация #патенты
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