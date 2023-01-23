В абсолютном зачёте, между прочим.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Южнокорейский энтузиаст safedisk обычно добивается успехов в HWBot при помощи жидкого азота, но на этот раз он ограничился жидкостным охлаждением, заняв третье место в 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 50 327 баллов. Для этого ему понадобились видеокарта GeForce RTX 4090 марки ASUS и центральный процессор Intel Core i9-13900KS. Оба компонента были оснащены водоблоками, подробностей об устройстве системы охлаждения автор рекорда не приводит.

реклама

Источник изображения: HWBot, safedisk

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Частоты видеокарты удалось поднять до 3270/24400 МГц, а центральный процессор работал под нагрузкой на частоте 6500 МГц, сохраняя активность 8 производительных и 13 экономичных ядер, количество активных потоков при этом не превышало 29 штук из 32 доступных. По всей видимости, столь гибкое управление количеством активных ядер у процессоров семейства Raptor Lake реализовано в прошивке материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex.