Южнокорейский энтузиаст safedisk обычно добивается успехов в HWBot при помощи жидкого азота, но на этот раз он ограничился жидкостным охлаждением, заняв третье место в 3DMark Fire Strike Extreme с результатом 50 327 баллов. Для этого ему понадобились видеокарта GeForce RTX 4090 марки ASUS и центральный процессор Intel Core i9-13900KS. Оба компонента были оснащены водоблоками, подробностей об устройстве системы охлаждения автор рекорда не приводит.
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Частоты видеокарты удалось поднять до 3270/24400 МГц, а центральный процессор работал под нагрузкой на частоте 6500 МГц, сохраняя активность 8 производительных и 13 экономичных ядер, количество активных потоков при этом не превышало 29 штук из 32 доступных. По всей видимости, столь гибкое управление количеством активных ядер у процессоров семейства Raptor Lake реализовано в прошивке материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex.