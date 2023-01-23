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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel передумала строить в Орегоне исследовательский центр за $700 млн
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Пока компания Intel не готова сокращать расходы на строительство производственных предприятий, но на направлении исследовательских работ расходы уже урезаются. Как сообщает The Oregonian, корпорация отказалась от планов по строительству в штате Орегон исследовательского центра стоимостью $700 млн, который занимался бы разработками в сфере центров обработки данных.

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Источник изображения: Intel

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Представители Intel подтвердили данное изменение, но подчеркнули, что компания распределит соответствующую активность по другим локациям в пределах штата Орегон. Недавно также стало известно об отказе Intel от строительства исследовательского центра в Израиле, на который планировалось потратить $200 млн. Вместо здания подобного профиля компания построит многоуровневую парковку для своих сотрудников.

#intel #инвестиции #исследования #ниокр
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