Предполагалось, что $1,5 млрд инвестиций станут уступкой местным властям.

Санкции США в их нынешнем виде не препятствуют сохранению производственного предприятия Intel на территории Китая в городе Чэнду. Интерес к нему, как сообщает Dealreporter, подогрели слухи о новых требованиях китайских властей в рамках переговоров с Intel по одобрению сделки по покупке израильской компании Tower Semiconductor. Китай является крупным рынком сбыта для продукции Intel, а потому компания вынуждена согласовывать с местными антимонопольщиками покупку компании, штаб-квартира которой расположена за пределами КНР.

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Источник изображения: Intel

Некоторое время назад возникли слухи, что Intel ищет одобрения у американских властей на инвестиции в размере $1,5 млрд в своё предприятие в Чэнду, и данный шаг является уступкой требованиям китайских властей, которые готовы одобрить сделку с Tower Semiconductor в обмен на подобные инвестиции. Представителям Intel пришлось опровергать эту информацию. По их словам, компания не проводит подобных согласований с регулирующими органами США.

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Сроки рассмотрения сделки с Tower Semiconductor подходят к концу, но у Intel остаётся возможность подать документы заново для перезапуска процедуры согласования с китайскими антимонопольными органами. В грядущий четверг Intel опубликует свой квартальный отчёт, тогда же могут появиться новости о ходе согласования этой сделки, о которой было объявлено ещё в феврале.