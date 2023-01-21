Хорошо уже было.

Прошлый фискальный год Apple завершился в конце сентября, а в декабре компания уже закрыла первый квартал текущего фискального года. По мнению аналитиков J.P. Morgan, минувший квартал характеризовался наличием факторов, не способствовавших сохранению высокого спроса на смартфоны Apple и умные часы этой марки. По этой причине выручка компании в минувшем квартале могла снизиться в годовом сравнении с $123,9 до $120,6 млрд. Такое изменение сложно назвать катастрофическим, но отрицательная динамика выручки сама по себе нехарактерна для деятельности Apple в сезон предпраздничных распродаж.

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Источник изображения: Getty Images

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Одновременно представители J.P. Morgan снижают и прогноз по количеству намеченных к поставке в этом фискальном году iPhone. По их мнению, компания поставит не более 242 млн штук вместо фигурировавших ранее в прогнозе 244 млн смартфонов. Наконец, состояние рынка в текущем квартале не позволит Apple продемонстрировать рост выручки в годовом сравнении и по его итогам, как считают аналитики.