В позапрошлом году, если верить слухам, компании Western Digital Corporation и Kioxia уже пытались договориться об объединении активов, имеющих отношение к производству твердотельной памяти, но тогда инициатива не получила развития. В этом году, как отмечает Bloomberg, у сделки есть шансы на реализацию, хотя переговоры наверняка продлятся ещё не один месяц, по мнению источника.
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На данном этапе стороны обсуждают создание объединённой компании под руководством выходцев из Western Digital, которая сочетала бы производственные мощности по выпуску твердотельной памяти как WDC, так и Kioxia. Первоначально размещение её акций произошло бы на фондовом рынке США, затем состоялось бы и размещение на площадке в Токио. Реструктуризация не затронула бы бизнес Western Digital по выпуску классических жёстких дисков, но создала бы второго по величине в мире производителя микросхем твердотельной памяти после Samsung.