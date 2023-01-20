Они же Xilinx.

На сайте AMD на этой неделе появился неприметный пресс-релиз о сотрудничестве подразделения Xilinx с японским поставщиком автомобильных компонентов Denso в сфере создания так называемых лидаров нового поколения, которые на рынок поступят в 2025 году. Японская компания собирается наладить поставки лидаров с однофотонными лавинными диодами (SPAD), которые дешевле и компактнее имеющихся аналогов.

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Источник изображения: AMD

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Роль AMD в этом проекте будет заключаться в снабжении Denso программируемыми решениями Zynq UltraScale+, которые за счёт своей многоядерной архитектуры позволяют одновременно работать сразу с несколькими лидарами. Сейчас большинство машин, обладающих датчиками такого типа, оснащаются только фронтальным лидаром. Снижение их себестоимости будет способствовать появлению задних и боковых лидаров, да и в сфере промышленной автоматизации и робототехники им найдётся применение. Лидары Denso нового поколения позволяют формировать более плотные облака точек с высокой скоростью, повышая тем самым безопасность соответствующих систем.