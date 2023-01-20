Его предшественник отправится на пенсию.

Публикация на страницах Reuters напоминает, что смена руководства компаний происходит не только по требованию акционеров или в связи с просчётами кого-то из управленцев, но и в силу фактора времени, который вынуждает отправлять на заслуженный отдых ветеранов отрасли. По крайней мере, Рич Темплтон (Rich Templeton) после почти двух десятилетий пребывания у руля Texas Instruments уступил место своему преемнику по причине скорого достижения 65-летнего возраста. При этом его карьера в компании не завершится, поскольку он сохранит за собой пост председателя совета директоров.

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Источник изображения: Texas Instruments

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Отныне возглавлять Texas Instruments будет Хавив Илан (Haviv Ilan), который за свои 54 года жизни проработал в компании около 24 лет. До настоящего момента Илан занимал пост операционного директора Texas Instruments. Старшим вице-президентом компании он стал в 2014 году, а исполнительным вице-президентом и операционным директором — около двух лет назад. В 2021 году Илан вошёл в состав совета директоров Texas Instruments. До 1999 года Хавив Илан работал в небольшой израильской компании Butterfly Communications, которую в тот момент поглотила Texas Instruments. Сама американская компания своими корнями уходит в тридцатые годы прошлого века и считается одним из старейших поставщиков полупроводниковой продукции.