Участие в ВЭФ в Давосе руководителей крупных компаний технологического сектора лишь подчёркивает значимость отрасли для мировой экономики, которая сейчас переживает не самые простые времена. По информации Nikkei Asian Review, на этом мероприятии удалось выступить и генеральному директору Intel Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger). Он даже попытался впечатлить аудиторию образным сравнением своих действий в сфере управления инвестициями с «ездой в две педали», когда приходится одновременно нажимать на газ и на тормоз.
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Глава Intel пояснил, что пандемия значительно подняла спрос на полупроводниковые компоненты, и пока производители пытались догнать потребности рынка, случился экономический кризис, и теперь представители отрасли вынуждены корректировать краткосрочные планы в сторону снижения. Непосредственно Intel от своих намерений тратить миллиарды долларов на строительство новых предприятий не отказывается. Как заявил Гелсингер, «все по-прежнему верят, что полупроводниковая отрасль удвоится в этом десятилетии».
При этом Патрик Гелсингер убеждён, что достигнутая за три десятилетия концентрация 80% производств чипов в Азии не может быть сокращена в сжатые сроки, и этот процесс займёт десятилетия. При этом Европе и США не следует отказываться от амбиций по развитию национальных отраслей. Мировой кризис показал, насколько мы зависимы от узких мест в цепочках поставок, как пояснил глава Intel, и теперь всем надлежит усиленно работать над построением более устойчивой и сбалансированной цепочки поставок.