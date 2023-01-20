С апреля этого года, по крайней мере.

В ноябре прошлого года Nintendo была вынуждена пересмотреть производственную программу по выпуску игровой консоли Switch на текущий фискальный год, который завершается в марте, в сторону уменьшения с 21 до 19 млн экземпляров. Главной причиной для коррекции являлся дефицит полупроводниковых компонентов, мешающий выпустить игровые консоли в достаточных количествах. Теперь же агентство Bloomberg сообщает о готовности Nintendo в следующем фискальном году, который начнётся в апреле, увеличить объёмы производства этих консолей.

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Источник изображения: Nintendo

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Подобная динамика была бы не самым типичным для разменивающей шестой год жизненного цикла консоли изменением, но знакомые с позицией Nintendo источники поясняют, что спрос на Switch остаётся высоким, и в последние месяцы объёмы продаж сдерживались только дефицитом компонентов. При таких темпах рыночной экспансии общий тираж Nintendo Switch может по итогам грядущего фискального года превысить 150 млн штук, чего ранее не удавалось достичь ни одной игровой консоли, помимо Sony PlayStation 2.