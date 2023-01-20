Сумма оказалась небольшой и может быть дополнительно уменьшена.

Власти Тайваня стараются не допускать утечки в КНР не только технологий, но и капитала. Как сообщает Reuters, вчера им пришлось оштрафовать компанию Foxconn за несогласованные инвестиции в китайскую корпорацию Tsinghua Unigroup, деятельность которой принято ассоциировать с продвижением интересов официального Пекина в сфере новых технологий.

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Источник изображения: Reuters

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В июле этого года стало известно, что Foxconn какое-то время оставалась акционером Tsinghua Unigroup, и теперь власти Тайваня приговорили первую из компаний к уплате штрафа в размере $329 088. В планы Foxconn входит продажа принадлежащих ей акций Tsinghua Unigroup, так что нарушение будет формально устранено. По словам тайваньских чиновников, действия Foxconn нарушали закон только в части отсутствия предварительного согласования этих инвестиций, никакой угрозы с точки зрения утечки технологий в материковый Китай они не представляли. Наказание было смягчено и с учётом сотрудничества Foxconn со следствием. Даже выписанный штраф компания сможет уменьшить, если это удастся согласовать с заинтересованными тайваньскими ведомствами.