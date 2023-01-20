Руководство стран уже провело переговоры в этом году.

Как поясняет Bloomberg, в этом месяце премьер-министры Нидерландов и Японии соответственно уже успели побывать в Вашингтоне, и в ходе встречи с американским президентом Джозефом Байденом (Joseph Biden) поочерёдно обсудили вопрос консолидации усилий всех трёх стран по ограничению поставок в Китай передового по меркам отрасли литографического оборудования.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Напомним, что США свои правила экспортного контроля ужесточили ещё в начале октября, но у китайских производителей оставалась возможность закупать необходимое оборудование в Нидерландах и Японии. По данным источника, обе страны намереваются утвердить изменения в своих правилах экспортного контроля к концу января. При этом они не будут в полной мере копировать американские санкции, которые ограничивают даже присутствие на предприятиях китайских клиентов специалистов с гражданством США. Возможно, в изложении Нидерландов и Японии эти меры будут в какой-то степени учитывать коммерческие интересы данных стран, для которых КНР остаётся крупным рынком сбыта.