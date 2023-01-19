В прошлом году они упали на 10%.

Издание The Wall Street Journal взялось проанализировать данные Gartner о расходах в сфере ИТ-инфраструктуры со стороны корпораций в прошлом году и текущем. В совокупности они за 2022 год сократились на 0,2% до $4,38 трлн, хотя ранее росли непрерывно на протяжении нескольких лет. В прошлом году специалисты Gartner рассчитывали, что эти расходы вырастут на 0,8%.

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Источник изображения: Zuma Press

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В текущем году первоначально предсказывался рост расходов в районе 5%, но теперь представители Gartner снизили его до 2,4%. Непосредственно расходы на закупку компьютеров и смартфонов или других устройств для корпоративных нужд в прошлом году сократились на 10%, а в этом они снизятся ещё на 5,1% до $685 млрд, как считают эксперты. Расходы на ПО и консалтинговые услуги в этом году вырастут до $2,16 трлн, причём последние увеличатся сразу на 6,7% до $264 млрд. Аналитики объясняют это сохранением дефицита кадров в ИТ-отрасли, в результате которого компании вынуждены больше проектов отдавать на аутсорс.