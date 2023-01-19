Издание DigiTimes сообщает, что в этом квартале степень загрузки оборудования TSMC на производственных линиях по выпуску 4-нм и 5-нм продукции опустилась до 75%, а по итогам следующего квартала может опуститься ниже 70%. До сих пор официальные представители компании жаловались лишь на снижение спроса на услуги по выпуску 6-нм и 7-нм продукции.
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По мнению представителей TSMC, спрос на 6-нм и 7-нм продукцию начнёт восстанавливаться только во втором полугодии. Каковы перспективы перелома тенденции к снижению спроса на 5-нм изделия, пока предугадать сложно, поскольку тайваньские источники своих комментариев на этот счёт не приводят. Частичная загрузка конвейера невыгодна производителю, поскольку при сохранении постоянных затрат выход продукции, на которую можно их распределять, сокращается.