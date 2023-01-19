Агентство Bloomberg напоминает, что судебное разбирательство по поводу скандального твита Илона Маска (Elon Musk) о намерениях сделать компанию Tesla частной через выкуп акций будет продолжаться две недели, и представляющие интересы истцов и ответчика адвокаты уже выразили свои позиции и аргументы в суде. Защищающий Маска Алекс Спиро (Alex Spiro) пояснил, что тот самый твит его подзащитный опубликовал в 2018 году по дороге в аэропорт, вскоре после прочтения статьи Financial Times о реализованных намерениях суверенного фонда Саудовской Аравии инвестировать в капитал Tesla.
реклама
Как поясняет защита, Илон Маск решил раскрыть свои намерения о приватизации спонтанно, поскольку опасался дальнейшей утечки этой информации из других источников. При этом адвокат Маска утверждает, что нет причин оспаривать искренность намерений миллиардера приватизировать компанию. Раскрытие этих намерений не принесло существенного ущерба фондовому рынку, по утверждению адвоката. Он также рассказал, что до 7 августа 2018 года Маск вёл переговоры с Майклом Деллом (Michael Dell), инвестиционным фондом Silver Lake Management и Goldman Sachs Group.