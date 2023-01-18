Это закономерно, ведь и Москва не сразу строилась.

Тайваньское издание DigiTimes держит руку на пульсе событий, происходящих в Давосе в эти дни, и отмечает, что генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) трезво оценивает сроки реализации положительного эффекта от программы субсидирования полупроводниковой отрасли в США, которая подразумевает выделение $52 млрд правительственных средств на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны.

реклама

Источник изображения: AFP

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Как признаёт глава Intel, эффект от всех этих усилий можно будет почувствовать лишь во второй половине текущего десятилетия. Заметим, что для нынешнего руководства компании стремление «жить завтрашним днём» является главной мотивацией к преодолению трудностей дня сегодняшнего. К 2025 году компания рассчитывает не только обогнать конкурентов в сфере литографии, но и занять прочные позиции на рынке контрактных услуг по выпуску чипов. Наконец, к тому времени должна стабилизироваться бизнес-модель Intel и вернуться в желаемые рамки норма прибыли. В случае же с обсуждением эффективности субсидий глава Intel просто отдаёт себе отчёт, что на строительство и запуск новых предприятий требуется несколько лет, а деньги на эти цели только начали выделяться.