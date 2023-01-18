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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel убеждён, что субсидии в США принесут эффект только во второй половине десятилетия
Это закономерно, ведь и Москва не сразу строилась.
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Тайваньское издание DigiTimes держит руку на пульсе событий, происходящих в Давосе в эти дни, и отмечает, что генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) трезво оценивает сроки реализации положительного эффекта от программы субсидирования полупроводниковой отрасли в США, которая подразумевает выделение $52 млрд правительственных средств на строительство предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов на территории страны.

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Источник изображения: AFP

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Как признаёт глава Intel, эффект от всех этих усилий можно будет почувствовать лишь во второй половине текущего десятилетия. Заметим, что для нынешнего руководства компании стремление «жить завтрашним днём» является главной мотивацией к преодолению трудностей дня сегодняшнего. К 2025 году компания рассчитывает не только обогнать конкурентов в сфере литографии, но и занять прочные позиции на рынке контрактных услуг по выпуску чипов. Наконец, к тому времени должна стабилизироваться бизнес-модель Intel и вернуться в желаемые рамки норма прибыли. В случае же с обсуждением эффективности субсидий глава Intel просто отдаёт себе отчёт, что на строительство и запуск новых предприятий требуется несколько лет, а деньги на эти цели только начали выделяться.

#intel #полупроводники #сша #субсидии
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