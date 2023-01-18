За самую дешёвую 16-дюймовую модель придётся отдать $2499.

Компания Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Pro, которое оснащено свежими процессорами M2 Pro и M2 Max. Информацию о данных SoC вы можете прочитать в нашем прошлом материале. Новинки могут похвастаться более высокой производительностью, увеличенным временем автономной работы, поддержкой нового стандарта связи Wi-Fi 6E и другими техническими улучшениями.

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Новые MacBook Pro будут оснащаться чипами M2 Pro с 10 или 12 вычислительными ядрами — в зависимости от конфигурации. Apple утверждает, что SoC данной линейки может похвастаться увеличенной на 20 % производительностью CPU и на 20 % бортовым GPU. Также купертинцы зачем-то вспомнили о MacBook Pro на базе Intel — новинки быстрее их где-то 2,5 раза.

Напомним, последние «прошки» до прихода M1 оснащались процессорами Intel 9-го поколения при наличии на рынке актуального 13-го поколения. Зачем такие сравнения с заведомо устаревшими чипами — не совсем понятно.

Топовые версии MacBook Pro оснащаются процессорами M2 Max — с 12 ядрами и 67 миллиардами транзисторов. Такие ноутбуки могут держать на борту до 96 Гбайт единой памяти (у версии с M2 Pro ограничение до 32 Гбайт) с пропускной способностью 400 Гбайт/с.

M2 Pro поддерживает кодирование и декодирование видео H.264, HEVC и ProRes с аппаратным ускорением, что позволяет воспроизводить несколько потоков 4K и 8K ProRes при минимальном энергопотреблении. M2 Max оснащён двумя модулями кодирования видео и двумя модулями ProRes, что обеспечивает кодирование видео до двух раз раза быстрее, чем на M2 Pro.

Новые процессоры Apple обеспечивают новым MacBook Pro до 22 часов работы от одного заряда аккумулятора. Если точнее, то 22 часа автономной работы у 16-дюймовой версии и до 18 часов — у 14-дюймовой.

Другие характеристики новинок:

поддержка интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;

три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C);

слот SDXC;

3,5-мм аудиоразъём;

HDMI 2.1 с поддержкой 8K при 60 FPS и 4K при 240 FPS;

питание через MagSafe 3 с поддержкой зарядки мощностью до 140 Вт.

А теперь про цены: мы имеем дело с Apple, поэтому нужно заранее приготовиться к большим цифрам. Самая доступная версия MacBook Pro стоит $1999 — это 14-дюймовая версия с урезанным M2 Pro (10 ядер CPU и 16 ядер GPU), а также с 16 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт SSD.

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Если вам больше подходит 16-дюймовая версия, то за неё придётся отдать $2499 (M2 Pro, 12 ядер CPU и 19 ядер GPU). Самая дешёвая версия MacBook Pro с M2 Max стоит $3099 (14 дюймов), а самая дорогая — в $6499 (16 дюймов и максимальные значения памяти и процессора).