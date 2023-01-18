По некоторым оценкам, уже через пять лет половина всех выпускаемых iPhone будет собираться на территории Индии. Агентство Bloomberg поясняет, что экспансия китайских партнёров Apple в этой южноазиатской стране не может осуществляться без особого одобрения местных властей. Конфликт на границе между КНР и Индией в 2020 году спровоцировал усиление напряжённости в отношениях между соседями, и теперь представители китайского бизнеса не могут его развивать в Индии без согласования своих планов с местным правительством.
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Как поясняет источник, компания Apple способствовала утверждению списка из 14 китайских компаний, которым власти Индии разрешили расширить своё присутствие на местном рынке для развития экосистемы, позволяющей локализовать здесь сборку устройств американской марки. В большинстве случаев китайским компаниям придётся создавать совместные предприятия с индийскими партнёрами. Примерно три китайские компании, помимо указанных 14, не смогли получить одобрение индийских властей, поскольку те подозревают их в связях с китайским правительством.