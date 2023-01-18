Просто теперь придётся подстраиваться под новые неблагоприятные условия.

Немецкая пресса в конце прошлого года поставила под сомнение реализацию проекта Intel по строительству предприятия по упаковке и тестированию чипов на территории Германии в Магдебурге, но агентство Reuters со ссылкой на руководителя Intel по глобальным операциям Кейвана Эсфарджани (Keyvan Esfarjani) сообщило, что компания полна решимости привести этот проект к успеху. Просто сейчас ей приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и условия.

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Источник изображения: Reuters

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Представители немецкого правительства, по информации источника, заявили о проведении переговоров с Intel. Размеры субсидий в рамках этого проекта будут зависеть от решения Еврокомиссии, а последней для его принятия нужно получить больше данных о производительности будущего предприятия и его эффективности. Эсфарджани вынужден был признать, что с момента объявления Intel о намерениях построить предприятие в Германии обострились геополитические проблемы, спрос на полупроводниковую продукцию снизился, а инфляция и рецессия стали сильнее угрожать мировой экономике. Компания в прошлом году купила участок земли под строительство предприятия в Магдебурге.