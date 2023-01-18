При этом не колеблются в части запрета на экспорт передовых технологий.

Сейчас сложно судить, сопротивлялись ли власти Нидерландов имплементации решения о запрете поставок EUV-сканеров ASML в Китай в 2019 году, но публикация на страницах Reuters позволяет понять, что в текущей ситуации они готовы отстаивать интересы национального производителя в вопросе расширения санкций США против полупроводниковой промышленности Китая.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Вернувшийся из США премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutter) заявил о наличии постепенного прогресса в переговорах с американскими партнёрами. «Шаг за шагом мы сможем добиться хорошего итога сотрудничества», — заявил он. Премьер-министр осознаёт, что западные страны должны сохранять лидирующие позиции в литографических технологиях и не допускать их использования для военных целей в тех странах, которым этого делать не следует. При этом он настаивает, что ограничения на экспорт более зрелых литографических технологий не должны применяться. Переговоры, как уже отмечалось, ведутся не только с США, но и с другими странами, чьи интересы политика последних затрагивает в экономической сфере.