Сейчас сложно судить, сопротивлялись ли власти Нидерландов имплементации решения о запрете поставок EUV-сканеров ASML в Китай в 2019 году, но публикация на страницах Reuters позволяет понять, что в текущей ситуации они готовы отстаивать интересы национального производителя в вопросе расширения санкций США против полупроводниковой промышленности Китая.
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Вернувшийся из США премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutter) заявил о наличии постепенного прогресса в переговорах с американскими партнёрами. «Шаг за шагом мы сможем добиться хорошего итога сотрудничества», — заявил он. Премьер-министр осознаёт, что западные страны должны сохранять лидирующие позиции в литографических технологиях и не допускать их использования для военных целей в тех странах, которым этого делать не следует. При этом он настаивает, что ограничения на экспорт более зрелых литографических технологий не должны применяться. Переговоры, как уже отмечалось, ведутся не только с США, но и с другими странами, чьи интересы политика последних затрагивает в экономической сфере.