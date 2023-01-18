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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple представила 5-нм процессоры M2 Pro и M2 Max для новых MacBook Pro и Mac Mini
До 38 ядер GPU и до 96 Гбайт памяти на борту.
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Компания Apple представила процессоры M2 Pro и M2 Max, которые будут устанавливаться для новых MacBook Pro и Mac Mini. Речь идёт о двух системах на чипе (SoC) нового поколения с улучшенными во многом показателями по сравнению с предшественниками.

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M2 Pro основан на чипе M2 и будет доступен в двух вариантах: 10-ядерный CPU и 16-ядерный GPU, а также 12-ядерный CPU и 19-ядерный GPU. Конкретно для M2 Pro максимальный объём поддерживаемой оперативной памяти ограничен 32 Гбайтами.

M2 Pro построен с использованием 5-нанометрового техпроцесса второго поколения, состоит из 40 миллиардов транзисторов — это почти на 20 % больше показателей предшественника и вдвое больше, чем у M2. Он будет оснащаться 16 или 32 Гбайт унифицированной памяти с малой задержкой и пропускной способностью в 200 Гбайт/с — вдвое больше, чем у обычного M2.

10-ядерный M2 Pro имеет шесть высокопроизводительных ядер и четыре энергоэффективных, у 12-ядерного M2 Pro на 2 больше скоростных ядер. Apple утверждает, что производительность графического чипа новинки выросла на 30 %, что позволило существенно увеличить скорость обработки изображений и добавить поддержку «игр консольного качества».

Что до M2 Max, то он будет тоже доступен в двух версиях, но более «жирных»:

  • 12-ядерный CPU и 30-ядерный GPU;
  • 12-ядерный CPU и 38-ядерный GPU.

Самый мощный SoC в обновлённой линейке Apple имеет на борту 67 миллиардов транзисторов, а максимальный объём оперативной памяти может достигать внушительных 96 Гбайт. На презентации купертинцы также рассказали о новом 16-ядерном нейронном движке, который на 40 % быстрее предыдущего поколения. Оба чипа получили поддержку Secure Enclave нового поколения — технологии для дополнительной защиты конфиденциальных данных.

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M2 Pro будет устанавливаться в новые MacBook Pro и Mac Mini, старшая версия SoC предназначена только для MacBook Pro.

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