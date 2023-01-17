Сложно подсчитать, сколько жидкого азота утекло с 20 октября, но именно тогда модуль оперативной памяти впервые преодолел рубеж DDR5-11000, используя для своего охлаждения резервуар с жидким азотом и работая в связке с центральным процессором Intel Core i9-13900K в виде инженерного образца. Знамя первенства в разгоне DDR5 на этой неделе перешло к Gigabyte Technology, поскольку представляющий интерес этой тайваньской компании энтузиаст Hicookie зарегистрировал новый рекорд, соответствующий режиму DDR5-11136.
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Специфика этого эксперимента заключается в том, что для охлаждения модуля памяти той же марки не использовался специальный резервуар с жидким азотом, и всё ограничивалось металлическим теплораспределителем. По крайней мере, об этом позволяет судить короткий видеоролик с описанием момента регистрации данного результата. Инженерный образец Intel Core i9-13900K на этот раз был установлен в материнскую плату Gigabyte Z790 AORUS Tachyon.
Модуль памяти объёмом 16 Гбайт использовал тайминги 64-127-127-127-2, что несколько слабее октябрьского результата (60-127-127-127-2), но в общем итоге январский рекорд выше осеннего только на 6 МГц. Впрочем, вряд ли можно оспаривать тот факт, что они дались тайваньскому энтузиасту ценой больших усилий.