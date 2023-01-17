Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-11136: новый рекорд разгона памяти потребовал меньше жидкого азота, чем обычно
Память им не охлаждалась, только центральный процессор.
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сложно подсчитать, сколько жидкого азота утекло с 20 октября, но именно тогда модуль оперативной памяти впервые преодолел рубеж DDR5-11000, используя для своего охлаждения резервуар с жидким азотом и работая в связке с центральным процессором Intel Core i9-13900K в виде инженерного образца. Знамя первенства в разгоне DDR5 на этой неделе перешло к Gigabyte Technology, поскольку представляющий интерес этой тайваньской компании энтузиаст Hicookie зарегистрировал новый рекорд, соответствующий режиму DDR5-11136.

реклама

Источник изображения: YouTube, Hicookie

Специфика этого эксперимента заключается в том, что для охлаждения модуля памяти той же марки не использовался специальный резервуар с жидким азотом, и всё ограничивалось металлическим теплораспределителем. По крайней мере, об этом позволяет судить короткий видеоролик с описанием момента регистрации данного результата. Инженерный образец Intel Core i9-13900K на этот раз был установлен в материнскую плату Gigabyte Z790 AORUS Tachyon.

Источник изображения: база данных валидации CPU-Z

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Модуль памяти объёмом 16 Гбайт использовал тайминги 64-127-127-127-2, что несколько слабее октябрьского результата (60-127-127-127-2), но в общем итоге январский рекорд выше осеннего только на 6 МГц. Впрочем, вряд ли можно оспаривать тот факт, что они дались тайваньскому энтузиасту ценой больших усилий.

#экстремальный разгон #ddr5 #raptor lake #lga 1700 #разгон памяти
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
Новейший Intel Core i9-13900KS тоже смог разогнаться до 8,4 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российский Су-57 испугал украинских лётчиков, и почему украинские истребители редко взлетают
4
БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям
20
ТОП-5 причин не покупать видеокарты от AMD
266
Почему 4K UHD — плохой выбор разрешения для мониторов
130
Что не так с коннектором 12vhpwr
31
Лучшие и худшие видеокарты 2022 года - смотрим, что подвезли нам NVIDIA, AMD и Intel
11
Выводим NVIDIA на чистую воду: cравниваем старые и новые драйвера в поисках прироста в играх
22
О богатом внутреннем мире электронных компонентов
10
"Всевидящее око": очень хороший детектив
4
Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен
10

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100556
12:10
Это троль хочет узнать дислокацию аэродрома!)))
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
sop18
12:10
На одних играх свет клином не сошелся. И HEDT обычно покупают не для игр.)))
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Иван Иванов
12:09
Собрали все слухи, спасибо за труды
На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
FelsheR-BAN100556
12:08
"что на территории чужого государства в первую очередь погибают их родственники и друзья" Ни кого там знакомого или родного там нет. И на чем тогда основано твое дебильное заявление?)) На территории ...
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
OgoGoLog
12:07
Пруфы будут? На сколько известно они в Херсон только через несколько дней войти смогли после отступления войск РФ за Днепр.
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
sop18
12:07
Пол киловатта, киловатт. Этак скоро ламповые ЭВМ переплюнут по прожорливости.)))
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
Евгений Самара
12:07
Наказали россиян отсутствием Нетфликса)) Горе-то какое!!!
Netflix показал темнокожих жителей древнего Новгорода в сериале про викингов
max1024
12:06
О цпу было много сказано в предыдущей части статьи ;) А без AIOшки ничего бы и не вышло, ну и Зимы за окном также )
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
OgoGoLog
12:06
На Украине ситуация плачевнее, но почему-то во всех комментариях, на всех русскоязычных ресурсах украинцы (или трансукраинцы) продолжают разжигать к себе ненависть. Стоит задуматься...
Кремль предупредил, что все поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть
seedkls
12:06
Где и за сколько брал для них материнку? В днс тредриперы по цене 10100F валяются, руки чешутся.
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем