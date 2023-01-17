Электромобили обладают впечатляющей динамикой разгона, но их нужно адекватно замедлять для обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому многие комплектации электромобилей премиального уровня чаще всего могут похвастать наличием тормозных механизмов именитых марок вроде Brembo. Как поясняет Electrek, до прошлого года к их числу относились и электромобили Tesla Model Y в комплектации Performance.
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По сути, клиенты доплачивали за более эффективные тормозные механизмы, и это было одним из немногих отличий комплектации Performance на аппаратном уровне. Специалисты по тюнингу ZEV Centric столкнулись с тем, что на некоторых экземплярах Tesla Model Y обнаружили более слабые тормозные механизмы Mando (на фото слева) вместо более дорогих и эффективных Brembo (на фото справа). При этом уменьшились как размеры тормозных колодок, так и толщина тормозных дисков, так что очевидны признаки экономии на данном виде комплектующих. Впрочем, Tesla могла бы оправдать подобные изменения вездесущим дефицитом автозапчастей, но в данном случае нехватка полупроводниковых компонентов не виновата.