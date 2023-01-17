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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дрезден остаётся наиболее вероятным местом для строительства предприятия TSMC в Европе
Делегации этого производителя посещают Германию уже на протяжении двух лет.
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Известно, что окрестности Дрездена давно стали домом для литографического производства — по крайней мере, отсюда берёт свою историю компания GlobalFoundries, которая унаследовала местные предприятия AMD. По информации ресурса DigiTimes, ссылающегося на осведомлённые источники среди поставщиков оборудования, представители TSMC уже не раз посещали Германию за последние два года с целью изучения возможности строительства здесь предприятия по выпуску чипов.

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Источник изображения: DigiTimes

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Дрезден в этом смысле остаётся наиболее вероятным местом строительства нового предприятия TSMC. Скорее всего, оно будет выпускать 28-нм чипы на 300-мм кремниевых пластинах. Такая продукция будет востребована немецким автопромом. К 2027 году, по прогнозам TSMC, до 20% введённых в строй новых мощностей по выпуску чипов с использованием зрелой литографии будут располагаться за пределами Тайваня. Германия может стать вторым после Японии направлением экспансии соответствующих предприятий TSMC.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия
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