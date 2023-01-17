И ещё термоядерного синтеза, до кучи.

Издание Nikkei Asian Review заострило своё внимание на темах, на которых сейчас сосредоточены усилия японских исследователей. Для страны с развитой автомобильной промышленностью приоритетом является создание аккумуляторов с твердотельным электролитом, которые обеспечат более высокую плотность хранения электроэнергии и скорость зарядки, а также более высокую устойчивость к возгоранию.

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Источник изображения: Nissan Motor

Большинство крупных японских автопроизводителей заняты разработками твердотельных аккумуляторов. Toyota Motor продемонстрировала прототип электромобиля с таким типом батарей ещё в 2020 году, но на коммерческие рельсы технологию рассчитывает поставить не ранее 2025 года. Лидеру мирового автопрома, который отстал от конкурентов в сфере производства электромобилей, такой технологический прорыв не помешал бы. Honda Motor начнёт опытное производство аккумуляторов с твердотельным электролитом в 2024 году, Nissan Motor рассчитывает начать их установку в серийные машины к 2028 году. Пока же инженеры пытаются решить проблему быстрой потери ёмкости имеющихся прототипов твердотельных батарей.

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Другая актуальная научная проблема, которую пытаются решить японские учёные — это создание эффективных установок искусственного фотосинтеза, которые позволяли бы с разумными энергозатратами использовать энергию солнца для превращения воды и диоксида углерода в топливо или сырьё для производства полимеров. Пока КПД подобных установок не превышает 1%, а для промышленного применения его требуется поднять хотя бы до 5-10%. Ожидается, что эта цель будет достигнута к 2030 году. Энергетические компании надеются данным способом начать синтезировать метан.