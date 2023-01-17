Для внутреннего политического потребителя продолжает разыгрываться спектакль про сильную и независимую страну.

Министр внешней торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) и раньше была замечена в готовности отстаивать коммерческие интересы крупнейшего поставщика литографических сканеров — компании ASML, чья штаб-квартира располагается в этой стране. На этой неделе, как отмечает Reuters, она предвосхитила визит премьер-министра Нидерландов в США новыми заявлениями относительно готовности правительства первой из стран присоединиться к санкциям второй, вводимым против Китая в сфере поставок оборудования для производства полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: ASML

Министр Шрайнемахер дала понять, что правительство Нидерландов не собирается в полном объёме выражать солидарность с американскими коллегами в вопросе ограничения поставок оборудования в Китай. По её словам, представленные США в начале октября новые ограничения «меняют правила игры». Нидерландские власти не готовы слепо подписывать все предлагаемые американскими партнёрами документы.

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Попутно ведутся переговоры с Японией, Южной Кореей, Тайванем и даже Германией. В последнем случае в этой европейской стране располагается ключевой поставщик компонентов для оборудования ASML, и если Нидерландам предстоит наложить определённые ограничения на поставки в Китай, то немецкие коллеги должны действовать синхронно. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) должен встретиться с Джозефом Байденом (Joseph Biden) для переговоров на этой неделе.