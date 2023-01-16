Степень загрузки производственных линий опустилась до 90%.

На публике представители Samsung Electronics предпочитают бравировать готовностью отказаться от сокращения капитальных затрат в этом году даже на фоне кризиса перепроизводства памяти. Предполагается, что сохранение закупок оборудования южнокорейским гигантом позволит ему не только быстрее получить необходимое, но и немного сэкономить, ведь прочие участники рынка свои инвестиционные программы существенно урезали.

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По информации DigiTimes, компания Samsung Electronics уже снизила степень загрузки своих линий по производству твердотельной памяти до 90% от максимальной, чтобы не усугублять ситуацию с перепроизводством микросхем данного типа.

Источник изображения: AFP

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Компания Samsung хоть и является крупнейшим производителем памяти, располагая большим запасом финансовой прочности, вряд ли готова сама портить себе доходность, выпуская память в прежних количествах в период, когда она не особо востребована рынком и может продаваться лишь по очень низким ценам. С другой стороны, снижение загрузки оборудования до 90% тоже нельзя назвать существенным. Если перестараться со снижением загрузки конвейера, то придётся мириться с наличием постоянных затрат, которые не будут распределяться на адекватное количество готовой продукции.