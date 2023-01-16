Израильская компания StoreDot ставит перед собой чёткие цели: к следующему году она планирует разработать технологию изготовления тяговых батарей, способных восстанавливать до 160 км запаса хода за пять минут, а к 2032 году это время сократится до двух минут. При этом сама StoreDot выпускать батареи в массовом количестве не планирует, а будет продавать лицензию на свои технологии сторонним производителям. Как поясняет Reuters, одним из них рассчитывает стать итальянская компания Italvolt.
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Сейчас производством литиевых батарей с функцией скоростной подзарядки в Китае по лицензии StoreDot занимается компания EVE Energy, их приобретают автопроизводители из Китая и Южной Кореи. Итальянская Italvot намеревается стать первым производителем таких батарей в Европе. В течение 2023 года она намеревается привлечь на нужды строительства предприятия в Италии около 500 млн евро, всего же бюджет проекта подразумевает в шесть раз большие инвестиции. Совокупные объёмы производства тяговых аккумуляторов на этом предприятии должны достигнуть 45 ГВт‧ч в год, если рассматривать эквивалентную ёмкость всех выпущенных за период батарей. Ведутся переговоры о субсидировании с властями Италии, но об успехе пока говорить рано.