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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota рассчитывает по итогам 2023 фискального года выпустить больше машин, чем в 2019 году
Тем самым превзойдя объёмы производства, присущие периоду до пандемии.
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Если не считать сегмент электромобилей, для автомобильной отрасли в целом два года пандемии сперва характеризовались падением спроса, а затем снижением объёмов производства из-за возникшего дефицита компонентов и санитарных ограничений, спровоцированных распространение коронавирусной инфекции. Как поясняет Bloomberg, крупнейшая автомобильная корпорация в мире — Toyota Motor, хоть и увеличила свой отрыв от Volkswagen, по итогам завершающегося в марте текущего фискального 2022 года сможет выпустить не более 9,2 млн машин.

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Источник изображения: Toyota Corporation

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В 2019 году она смогла выпустить 9,7 млн автомобилей, поэтому к уровню производства, свойственному периоду до пандемии, компании только предстоит вернуться. Сама Toyota верит, что сделать это удастся по итогам будущего 2023 фискального года, который начнётся в апреле. За этот период японский гигант рассчитывает выпустить 10,6 млн машин. Впрочем, если победить нехватку компонентов так и не удастся, то этот план Toyota готова урезать на 10%.

#аналитика #автомобили #статистика #дефицит чипов #toyota #toyota motor
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